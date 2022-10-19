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قوات بيلاروسية وروسية في فبراير الماضي (أ ف ب)
قوات بيلاروسية وروسية في فبراير الماضي (أ ف ب)

بيلاروسيا: لا خطط للتعبئة.. نتأكد من الجاهزية فقط

دبي - العربية.نت
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مع توتر الأوضاع الميدانية في أوكرانيا، كشفت حليفة موسكو الأبرز، بيلاروسيا، أنها بدأت في استدعاء المواطنين للتحقق من أهليتهم للخدمة العسكرية لكنها لا تخطط للتعبئة.

وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الأربعاء، أن "أنشطة التسجيل والتجنيد العسكري روتينية للغاية ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام"، بحسب "رويترز".

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يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، الاثنين، أنه سيتم نشر حتى 9 آلاف جندي روسي و170 دبابة في بيلاروسيا، في إطار إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين.

قوة عسكرية مع روسيا

وتم الإعلان الأسبوع الماضي عن إنشاء هذه القوة الجديدة التي من المفترض أن تدافع عن حدود بيلاروسيا ضد أي تهديد أوكراني، في الوقت الذي تتعرّض فيه روسيا لانتكاسات في هجومها على أوكرانيا.

مدرعات بيلاروسية (أ ف ب)
مدرعات بيلاروسية (أ ف ب)

فيما أتت تلك الخطوة بعد أن اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الأسبوع الماضي، بولندا وليتوانيا وأوكرانيا بالتحضير لهجمات "إرهابية وتنظيم تمرد" في البلاد، معلناً في حينها عزمه نشر هذه القوة الإقليمية، ومؤكدا أن هدفها دفاعي محض.

قوات روسية على أراضيها

وكانت بيلاروسيا أعارت أراضيها للجيش الروسي منذ الأيام الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، لكنها لم تشارك بشكل مباشر حتى الآن في القتال على الرغم من تحالفها الوثيق مع موسكو، ودعمها الدائم للكرملين.

يذكر أن إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم يأتي بعد يومين من إعلان موسكو اكتمال التعبئة الجزئية في العاصمة وإنجازها بشكل كامل.

وبدأت التعبئة في روسيا بأمر رئاسي يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

قوات روسية في بيلاروسيا (أ ف ب)
قوات روسية في بيلاروسيا (أ ف ب)

وفي يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعبئة الجزئية في البلاد ستكتمل في غضون أسبوعين.

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