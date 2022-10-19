حطام الدرون الإيرانية موجود.. رسالة من كييف للأمم المتحدة

دعت أوكرانيا خبراء من الأمم المتحدة لفحص حطام زعمت أنه لطائرات مسيرة إيرانية بيعت لروسيا واستخدمت لمهاجمة بلداتها ومدنها، ما يعتبر انتهاكاً للعقوبات الدولية إذا ثبت ذلك.

ففي رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد سفير أوكرانيا سيرغي كيسليتسيا، أن موسكو تتلقى شحنات من المواد المحظورة من طهران منذ يناير 2016.

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كما أضاف السفير في الرسالة أن مسيرات إيرانية من نوع "مهاجر" و"شاهد" نقلت إلى الأراضي الروسية في أواخر أغسطس/آب الماضي، حسب ما نقلت إذاعة "صوت أميركا" اليوم الأربعاء.

"مهاجر" و"شاهد"

وأشار كيسليتسيا إلى أن كلا من طائرتي "مهاجر" و"شاهد" من صنع شركة "قدس للطيران"، والتي تخضع لعقوبات تجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر انتهاكاً للقرارات الدولية.

في موازاة ذلك، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن أوكرانيا زودت الاتحاد الأوروبي بأدلة مادية عن استخدام القوات الروسية مسيرات إيرانية.

وكانت واشنطن وصفت تلك التصرفات الإيرانية بغير القانونية والتي تنتهك القرار 2231.

انتهاك للقرارات الدولية

فيما صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين أن فرنسا وبريطانيا عرضتا علنا تقييماً يشير إلى أن إمداد إيران بهذه الطائرات بدون طيار يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.

وكشف دبلوماسيون أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مناقشة قضية الطائرات بدون طيار الإيرانية في اجتماع مغلق اليوم .

التلويح بالعقوبات

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين إن الإيرانيين "لم يكونوا صادقين بشأن هذا الأمر وينكرون تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا".

كما أضافت أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية "وستجعل من الصعب على إيران بيع هذه الأسلحة لروسيا".

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة ، أبلغت أوكرانيا مراراً وتكراراً عن هجمات روسية على مدنها باستخدام طائرات شاهد -136 الإيرانية بدون طيار، الأمر الذي نفته طهران وموسكو.