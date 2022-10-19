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من كييف (فرانس برس)
من كييف (فرانس برس)

كييف: أسقطنا صواريخ روسية ومسيّرات حلقت وسط البلاد

دبي - العربية.نت
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بعد أن سمع دوي العديد من الانفجارات في وسط كييف، مع انطلاق صفارات الإنذار، أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت "صواريخ روسية عدة" فوق العاصمة.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع أن قواتها أسقطت 4 صواريخ كروز روسية، و8 طائرات مسيّرة وسط البلاد.

وقبيل الانفجارات، أشار حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا، على تليغرام، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في وضع نشط.

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"إلى الملاجئ"

كذلك، أكد محافظ منطقة فينيتسا في جنوب غرب البلاد، أن المنطقة استهدفت أيضا بصواريخ روسية، داعيا سكانها إلى البقاء في الملاجئ، بحسب ما أفادت فرانس برس.

في حين أعلن الجيش الأوكراني إسقاط صاروخين روسيين في منطقة تشيرنيغيف شمال البلاد.

من كييف - رويترز
من كييف - رويترز

بينما انفجرت طائرة مسيرة إيرانية الصنع في مدينة تشيرنيغيف، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بحسب محافظ المنطقة.

ومنذ الاثنين، تتعرض كييف لهجمات متكررة من طائرات مسيرة روسية وضربات صاروخية، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص واستهداف بنى تحتية للطاقة خصوصا.

تكثيف الهجمات

يشار إلى أن القوات الروسية كانت كثفت منذ الأسبوع الماضي، هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات بعد تعثر للجيش الروسي في شمال وشرق البلاد، ومناطق الجنوب الأوكراني أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.

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