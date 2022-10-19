موالو روسيا في خيرسون: قوات أوكرانية تستعد لهجوم وشيك

بعد إقرار الجيش الروسي أن الوضع سيئ جداً ومتوتر في اقليم خيرسون جنوب أوكرانيا، أعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا اليوم الأربعاء، أن كييف تحشد قوات كبيرة من أجل شن هجوم وشيك.

كما طالبت السكان بإخلاء الجانب الأيمن بسبب القصف الأوكراني.

مادة اعلانية

وقال نائب رئيس إدارة مدينة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الاوكرانية بدأت تتقدم نحو المنطقة، مرجحاً أن تسيطر قريباً على المدينة .

كذلك أكد أن القوات الاوكرانية تقصف المدينة بعنف، مشيراً إلى أنه نصح السكان منذ أسبوعين بترك الجانب الأيمن من خيرسون.

"موسكو ستعوضكم"

وطمأن السكان المترددين قائلا: "بيوتكم التي تخافون أن تخسروها جراء القصف الصاروخي والانفجارات ستعوضكم عنها الحكومة الروسية في مناطق أخرى من اراضي روسيا الفيدرالية"، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

إلى ذلك، تمنى على جميع السكان أخذ كلامه جدياً والخروج من المدينة بأسرع وقت".

بالتزامن، تمكن الجيش الروسي من إحباط محاولة أوكرانية لقصف جسر أنتونوفسكي في خيرسون، فيما أسقطت الدفاعات الروسية 6 صواريخ هيمارس في اتجاه المدينة بحسب ما أفادت وكالة " نوفوستي".

وضع متوتر وسيئ

وكان الجنرال سيرغي سوروفكين الذي كُلف بإدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عشرة أيام، أكد في تصريحات أمس أن الوضع متوتر، وسيئ جداً في تلك المدينة الجنوبية، التي اعتبرت أول مدينة كبرى تسيطر عليها روسيا في بداية عمليتها العسكرية، مشدداً على أن قواته ستضمن الإجلاء الآمن للسكان.

يذكر أن القوات الأوكرانية كانت أطلقت منذ سبتمبر الماضي (2022) هجوماً مضاداً لاسيما في شمال وشرق البلاد، من أجل استعادة عشرات البلدات التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد تمكنت بالفعل من تحقيق تقدم ملحوظ سابقا، قبل أن تتراجع قليلا وتيرة التقدم، لتنشط ثانية في الوقت الحالي على ما يبدو.