اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Chairman of the 1922 Committee Graham Brady speaks to members of the media, following British Prime Minister Liz Truss announcing her resignation, outside the Houses of Parliament, London, Britain October 20, 2022. REUTERS/Henry Nicholls
مسؤول الأغلبية في حزب المحافظين البريطاني غراهام برادي

حزب المحافظين: 3 مرشحين فقط يمكنهم خوض السباق لخلافة تراس

مسؤول الأغلبية غراهام برادي: المرشحون سيحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 100 عضو من أصل 357 نائباً محافظاً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يمكن لثلاثة نواب محافظين كحد أقصى خوض سباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف لليز تراس، قبل أن يتخذ النواب، وربما أعضاء الحزب، قرارهم، وذلك بموجب القواعد التي قدمها حزب المحافظين، الخميس.

وصرح مسؤول الأغلبية غراهام برادي للصحافة أن "المرشحين سيحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 100 عضو" من أصل 357 نائباً محافظاً.

ويتعين جمع الأصوات الداعمة بحلول الاثنين الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

ليز تراس خلال إعلانها استقالتها الخميس
ليز تراس خلال إعلانها استقالتها الخميس

بعد ذلك، يتعين على النواب إما الاتفاق على اسمين يجب على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفا اتخاذ قرار بشأنهما عن طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول الجمعة 28 أكتوبر، أو على اسم واحد يتولى بأثر فوري منصب رئيس الوزراء.

لـ44 يوماً.. ليز تراس تدخل التاريخ كرئيسة حكومة لأقصر ولاية الأخيرة لـ44 يوماً.. ليز تراس تدخل التاريخ كرئيسة حكومة لأقصر ولاية

هذه العملية أكثر انتقائية بكثير من تلك التي أعقبت استقالة بوريس جونسون في يوليو، فقد تمكن حينها ثمانية مرشحين من تقديم أنفسهم إلى النواب الذين رفضوا ستة منهم، ومُنح أعضاء الحزب ستة أسابيع للتصويت والاختيار بين الاثنين المتأهلين للاقتراع النهائي.

وأوضح غراهام برادي قائلاً: "لقد شدّدنا المعايير ولكن يمكن أن يحققها أي مرشح جاد".

ولم يتقدم أي مرشح رسمياً حتى الآن. ومن بين الشخصيات التي يتوقع ترشحها وزير المالية السابق ريتشي سوناك، والوزيرة بيني موردونت، ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان التي استقالت من الحكومة، الأربعاء، وبوريس جونسون الذي يفكر وفق صحيفة "تايمز" في الترشح بدافع خدمة "المصلحة الوطنية".

ريتشي سوناك
من 4
  • ريتشي سوناك
  • بيني موردونت
  • سويلا برافرمان
  • بوريس جونسون
(4 صور)
ريتشي سوناك
ريتشي سوناك
بيني موردونت
بيني موردونت
سويلا برافرمان
سويلا برافرمان
بوريس جونسون
بوريس جونسون
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريح صادم.. الصحة العالمية تعيد القلق مجددا من فيروس كورونا تصريح صادم.. الصحة العالمية تعيد القلق مجددا من فيروس كورونا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط