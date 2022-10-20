حزب المحافظين: 3 مرشحين فقط يمكنهم خوض السباق لخلافة تراس

يمكن لثلاثة نواب محافظين كحد أقصى خوض سباق رئاسة حزب المحافظين لاختيار خلف لليز تراس، قبل أن يتخذ النواب، وربما أعضاء الحزب، قرارهم، وذلك بموجب القواعد التي قدمها حزب المحافظين، الخميس.

وصرح مسؤول الأغلبية غراهام برادي للصحافة أن "المرشحين سيحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 100 عضو" من أصل 357 نائباً محافظاً.

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ويتعين جمع الأصوات الداعمة بحلول الاثنين الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

بعد ذلك، يتعين على النواب إما الاتفاق على اسمين يجب على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفا اتخاذ قرار بشأنهما عن طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول الجمعة 28 أكتوبر، أو على اسم واحد يتولى بأثر فوري منصب رئيس الوزراء.

هذه العملية أكثر انتقائية بكثير من تلك التي أعقبت استقالة بوريس جونسون في يوليو، فقد تمكن حينها ثمانية مرشحين من تقديم أنفسهم إلى النواب الذين رفضوا ستة منهم، ومُنح أعضاء الحزب ستة أسابيع للتصويت والاختيار بين الاثنين المتأهلين للاقتراع النهائي.

وأوضح غراهام برادي قائلاً: "لقد شدّدنا المعايير ولكن يمكن أن يحققها أي مرشح جاد".

ولم يتقدم أي مرشح رسمياً حتى الآن. ومن بين الشخصيات التي يتوقع ترشحها وزير المالية السابق ريتشي سوناك، والوزيرة بيني موردونت، ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان التي استقالت من الحكومة، الأربعاء، وبوريس جونسون الذي يفكر وفق صحيفة "تايمز" في الترشح بدافع خدمة "المصلحة الوطنية".