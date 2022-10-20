مسؤول إسرائيلي: موسكو نقلت قادة روس من سوريا لأوكرانيا

كشف دبلوماسون غربيون ومسؤول عسكري إسرائيلي الأربعاء أن روسيا نقلت مؤخراً بعض القوات والعتاد المهم، بما في ذلك نظام للدفاع الجوي إلى خارج سوريا.

وقال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز إن موسكو نقلت أيضاً العديد من القادة الروس من سوريا إلى أوكرانيا.

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كما لفت إلى أن القيادة العسكرية الروسية في موسكو أصبحت أقل مشاركة في الإدارة اليومية للعمليات بسوريا، بما في ذلك التنسيق العسكري مع إسرائيل.

طائرات مسيرة إيرانية

يأتي ذلك فيما تواجه روسيا اتهامات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية في شن هجمات على أوكرانيا.

إلا أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن الثلاثاء، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات عن شراء بلاده لطائرات دون طيار من إيران.

وقال بيسكوف للصحافيين، إن الكرملين لا يملك معلومات حول هذه المسألة، مطالباً بسؤال وزارة الدفاع.

عشرات الهجمات

يذكر أن روسيا كانت شنت صباح الاثنين عشرات الهجمات على كييف ومنطقة سومي في شمال شرقي أوكرانيا، بطائرات مسيرة مفخخة، أو ما يعرف بالدرون الانتحارية أو "مسيرات الكاميكازي".

وفيما اتهمت السلطات الأوكرانية طهران بمساعدة موسكو عسكرياً عبر تلك المسيرات، توعدت واشنطن والغرب طهران بمحاسبتها وفرض مزيد من العقوبات عليها.

غير أن إيران أعادت نفي تلك الاتهامات، مؤكدة أنها لم تبع الكرملين درون من نوع شاهد - 136.