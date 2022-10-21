الكرملين: لا نتوقع تحلي بريطانيا "بالحكمة السياسية" بعد تراس

أكّد الكرملين، الجمعة، أنه لا يتوقع أن تتحلّى المملكة المتحدة أو أي من حلفائها الغربيين بأي نوع من "الحكمة السياسية"، غداة استقالة ليز تراس من رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، لدى سؤاله عن تطلع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للعودة إلى داونينغ ستريت: "لا يمكننا أن نتوقع أي رؤى أو حكمة سياسية من أي شخص في الغرب الآن.. خصوصًا من بريطانيا العظمى".

مادة اعلانية

وتدهورت العلاقات بين موسكو ولندن إلى مستويات قياسية منذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير.

وكانت روسيا تعتبر أن جونسون، الذي تجمعه علاقات جيدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من الجهات غير الصديقة لها.

وزوّدت المملكة المتحدة أوكرانيا بمعدات عسكرية وتمويل ومواد تدريب.

وسخرت الدبلوماسية الروسية الخميس من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 6 أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "تليغرام" إن "بريطانيا لم يسبق أن لحق بها مثل هذا العار من رئيس وزراء".

وعقب تقديم ليز تراس، لاستقالتها من منصبها بعد 44 يوما من انتخابها، تبدأ في بريطانيا، اليوم، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، فيما لم تعلن أي شخصية ترشحها رسميا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يخوض المنافسة على المنصب وزير المالية الأسبق ريشي سوناك، ووزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت، لكن السباق ربما يشهد أيضا عودة بوريس جونسون الذي تمت الإطاحة به في يوليو عندما استقال وزراؤه بصورة جماعية لإجباره على التنحي.

وذكر الإعلام المحلي أن 30 نائبا محافظا أعلنوا دعمهم لعودة جونسون لزعامة الحزب، في وقت شدد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، على أنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه سيدعم جونسون أيضا في زعامة حزب المحافظين.