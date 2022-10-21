الكرملين: لا نتوقع تحلي بريطانيا "بالحكمة السياسية" بعد تراس
تدهورت العلاقات بين موسكو ولندن إلى مستويات قياسية منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا فبراير الماضي
أكّد الكرملين، الجمعة، أنه لا يتوقع أن تتحلّى المملكة المتحدة أو أي من حلفائها الغربيين بأي نوع من "الحكمة السياسية"، غداة استقالة ليز تراس من رئاسة الوزراء البريطانية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، لدى سؤاله عن تطلع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون للعودة إلى داونينغ ستريت: "لا يمكننا أن نتوقع أي رؤى أو حكمة سياسية من أي شخص في الغرب الآن.. خصوصًا من بريطانيا العظمى".
وتدهورت العلاقات بين موسكو ولندن إلى مستويات قياسية منذ أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير.
وكانت روسيا تعتبر أن جونسون، الذي تجمعه علاقات جيدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من الجهات غير الصديقة لها.
وزوّدت المملكة المتحدة أوكرانيا بمعدات عسكرية وتمويل ومواد تدريب.
وسخرت الدبلوماسية الروسية الخميس من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 6 أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "تليغرام" إن "بريطانيا لم يسبق أن لحق بها مثل هذا العار من رئيس وزراء".
وعقب تقديم ليز تراس، لاستقالتها من منصبها بعد 44 يوما من انتخابها، تبدأ في بريطانيا، اليوم، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، فيما لم تعلن أي شخصية ترشحها رسميا حتى الآن.
ومن المتوقع أن يخوض المنافسة على المنصب وزير المالية الأسبق ريشي سوناك، ووزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت، لكن السباق ربما يشهد أيضا عودة بوريس جونسون الذي تمت الإطاحة به في يوليو عندما استقال وزراؤه بصورة جماعية لإجباره على التنحي.
وذكر الإعلام المحلي أن 30 نائبا محافظا أعلنوا دعمهم لعودة جونسون لزعامة الحزب، في وقت شدد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، على أنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه سيدعم جونسون أيضا في زعامة حزب المحافظين.
-
180 قتيلاً باشتباكات قبلية في السودان.. ودعوة أميركية لوقف العنفالمواجهات وقعت بين قبيلة الهوسا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي السودان
-
حراك لاختيار بديل لتراس.. وتقارير عن عودة سياسية لجونسونرئيس لجنة الخزانة بمجلس العموم يدعم ريشي سوناك لخلافة ليز تراس العرب والعالم
-
النقل المدرسي يوضح ملابسات فيديو جلوس طالب على نافذة الحافلةتوجيه إنذارات للطلبة المُخالفين وأخذ التعهدات اللازمة السعودية
-
المحيط الهادي.. قاذفات أميركية تهبط في "غوام" لردع الخصوم وطمأنة الحلفاءخلال إقامتها المؤقتة في غوام، ستشارك القاذفات مع قوات حليفة غير محددة في عدة مهام تدريبية في المحيطين الهندي والهادي العرب والعالم