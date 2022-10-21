اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قاذفة قنابل أميركية

المحيط الهادي.. قاذفات أميركية تهبط في "غوام" لردع الخصوم وطمأنة الحلفاء

خلال إقامتها المؤقتة في غوام، ستشارك القاذفات مع قوات حليفة غير محددة في عدة مهام تدريبية في المحيطين الهندي والهادي

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هبطت قاذفة قنابل أميركية من طراز بي-1 بي لانسر في غوام بالمحيط الهادي هذا الأسبوع وسط توترات تايوان الإقليمية، واحتمال إجراء تجربة نووية لكوريا الشمالية.

وهذا هو ثاني نشر للقاذفة الثقيلة الأسرع من الصوت في المنطقة هذا العام. وأكد الجيش الأميركي نشره المؤقت في منطقة المحيط الهادي، كجزء من مهمة "فرقة عمل قاذفات القنابل "يوم الخميس"، بعد يوم من إعلان موقع الاستطلاع الخاص بالطائرة عن رحلتها من قاعدة في الولايات المتحدة.

مناورات بحرية أميركية قرب "غوام".. لأول مرة من 2007 أميركا مناورات بحرية أميركية قرب "غوام".. لأول مرة من 2007
بيونغ يانغ تنصب صواريخ لاستهداف جزيرة غوام الحدث بيونغ يانغ تنصب صواريخ لاستهداف جزيرة غوام

وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد بات رايدر في إفادة صحفية "هذا يهدف إلى إرسال رسالة بأن الولايات المتحدة تقف عن كثب مع حلفائها وشركائها لمنع الاستفزازات المحتملة"، عندما سئل عما إذا كانت المهمة تهدف إلى إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية، نقلاً عن رويترز في 21 أكتوبر.

وأضاف أن وجود القاذفات يهدف أيضا إلى إظهار أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إجراء عمليات عالمية في أي وقت.

وأجرت كوريا الشمالية عدداً من التجارب الصاروخية القياسية هذا العام، بما في ذلك إطلاق واحدة فوق اليابان. ويقول مسؤولون في واشنطن وسيول إن كوريا الشمالية تبدو مستعدة أيضا لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وكانت قاذفات القنابل B-1B قد شاركت في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية في السنوات السابقة.

وخلال إقامتها المؤقتة في غوام، ستشارك القاذفات مع قوات حليفة غير محددة في عدة مهام تدريبية في المحيطين الهندي والهادي، حسبما ذكرت القوات الجوية الأميركية في بيان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط