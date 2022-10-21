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A Ukrainian soldier looks out from a tank, amid Russia’s invasion of Ukraine, in the frontline city of Lyman, Donetsk region, Ukraine, on April 28, 2022. (Reuters)
جنود من الجيش الأوكراني في جبهات القتال (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

باريس: سنعزز قدرات أوكرانيا عبر الصواريخ والدفاع الجوي

الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية تؤكد لقناة "العربية" أن " العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو "ستعيد الاقتصاد الروسي إلى ما كان عليه عام 2000"

العربية.نت
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أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، في مقابلة مع قناة "العربية" الخميس، إن باريس ستعزز قدرات أوكرانيا عبر الصواريخ والدفاع الجوي.

وأضافت لوجاندر: "سنقوم بتأهيل 2000 جندي أوكراني دفاعياً من ضمن 15 ألفاً سيُؤهلون في أوروبا"، في مهمة يقودها الاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، اعتبرت لوجاندر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو "ستعيد الاقتصاد الروسي إلى ما كان عليه عام 2000"، مضيفةً أن "العقوبات الأوروبية تتسبب بانهيارات في عدة قطاعات روسية".

جنود أوكرانيون خلال تدريبات على حدود بيلاروسيا (أرشيفية)
جنود أوكرانيون خلال تدريبات على حدود بيلاروسيا (أرشيفية)
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كما أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه "لم تعد لدى روسيا التقنية الضرورية لصيانة طائراتها".

وعن الملف الإيراني، قالت لوجاندر إن العقوبات الأوروبية الأخيرة على إيران تشمل السياسيين والأمنيين المسؤولين عن قمع الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني.

وأكدت إدانة فرنسا لمقتل العشرات في التظاهرات المتواصلة في إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي.

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