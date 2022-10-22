اليمن والحوثي
البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحوثيين ميناء الضبة بحضرموت
البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية الحوثية على الاستقرار والأمن في المنطقة
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أدان البرلمان العربي، اليوم السبت، محاولة استهداف ميليشيا الحوثي ميناء الضبة في حضرموت بطائرتين مسيرتين، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجدد البرلمان العربي التأكيد على تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيا الانقلابية، مشددا رفضه الكامل للتصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة.
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وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية، والضغط على ميليشيا الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
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