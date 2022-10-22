طالبان تقتل 6 دواعش في كابل
طالبان: عناصر تنظيم داعش الذين قتلوا بالغارة شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة
قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، اليوم السبت، إن قوات الأمن التابعة لها قتلت ستة من أعضاء تنظيم داعش في عملية نفذت خلال الليل في العاصمة كابل.
وأضاف المتحدث قاري يوسف أحمدي، أن عناصر تنظيم داعش الذين قتلوا في الغارة التي استهدفت مخبأهم شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة، أحدهما على مسجد في المدينة والآخر على معهد تعليمي وأسفر عن مقتل عشرات الطالبات.
وقال أحمدي "كانوا من منفذي الهجوم على مسجد وزير أكبر خان وكذلك معهد كاج التعليمي". وأكد مقتل أحد أفراد قوات الأمن التابعة لطالبان في العملية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين.
ويعد الفرع الأفغاني لتنظيم داعش المعروف باسم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان عدوا لطالبان.
وظهر أعضاء التنظيم لأول مرة في شرق أفغانستان عام 2014، ونفذوا لاحقا هجمات في مناطق أخرى.
وطوت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان العام الماضي، صفحة حرب استمرت عقدين ضد الحكومة المدعومة من الغرب، وأدت إلى انخفاض ملحوظ لأعمال العنف، لكن الأمن بدأ يشهد تدهورا في الأشهر الأخيرة.
وتحاول الحركة المتشددة المتهمة بالإخفاق في حماية الأقليات، التقليل من أهمية الاعتداءات التي تمثّل تحديا لنظامها.
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