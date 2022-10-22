اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مظاهرات حكومية في إثيوبيا
من مظاهرات السبت المؤيدة للحكومة الإثيوبية في نزاع تيغراي
نزاع تيغراي

مظاهرات حكومية في إثيوبيا ضد التدخل الأجنبي في تيغراي

رفع بعض المتظاهرين لافتات تتهم الولايات المتحدة بعدم احترام سيادة إثيوبيا

أديس أبابا ( إثيوبيا) - أسوشيتد برس 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نظم الآلاف من المواطنين في بلدات في جميع أنحاء إثيوبيا مظاهرات، اليوم السبت، ضد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وشملت المسيرات العاصمة الفيدرالية أديس أبابا ونظمتها سلطات المدينة، وذلك بعد عامين منذ اندلاع الحرب في منطقة تيغراي شمال البلاد.

ورفع بعض المتظاهرين لافتات تتهم الولايات المتحدة بعدم احترام سيادة إثيوبيا، بينما ألقى آخرون باللوم على زعماء تيغراي الهاربين

حطام سابق من غارة حكومية إثيوبية على تيغراي
حطام سابق من غارة حكومية إثيوبية على تيغراي

وقال جانتيرار أباي نائب عمدة أديس أبابا: "نحن حريصون على طمأنة العالم بأننا دائمًا إلى جانبه وندعم دعوة الحكومة إلى سيادتنا"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد.

وأضاف: "نعارض أي تهديد أو تدخل في وحدة اثيوبيا، ونطلب من الدول المتدخلة الامتناع".

ونظمت التظاهرات قبيل البدء المتوقع لمحادثات السلام الأسبوع المقبل في جنوب إفريقيا بين الأطراف المتحاربة.

وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها تدعم جهود الاتحاد الإفريقي للتوسط في محادثات لوقف القتال في تيغراي.

وأعرب دبلوماسيون عن قلقهم بشأن تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في المنطقة، حيث سيطر الجيش الفيدرالي الإثيوبي هذا الأسبوع على بلدة شاير الرئيسية، وأعربت الحكومة الفيدرالية عن هدفها السيطرة على مطارات ومؤسسات تيغراي.

السعودية.. افتتاح موسم الرياض بفعاليات مبهرة السعودية سياحة السعودية السعودية.. افتتاح موسم الرياض بفعاليات مبهرة

وتقاتل القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية في تيغراي.

ودعا مسؤولون أميركيون القوات الإريترية إلى الانسحاب من تيغراي وحثوا الأطراف على الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار.

ووصفت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التكلفة البشرية للصراع بأنها "مذهلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاؤل حذر بين أصحاب الأعمال في بريطانيا بإجراءات وزير المالية الجديد تفاؤل حذر بين أصحاب الأعمال في بريطانيا بإجراءات وزير المالية الجديد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط