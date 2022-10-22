مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة
الضحية اسمه رابي عرفة رابي (32 عاما) وقضى برصاصة في الرأس
قُتل فلسطيني، السبت، في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود إسرائيليين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة إن الضحية اسمه رابي عرفة رابي (32 عاما) لافتة إلى أنه "أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً، واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "ثلاثة مشتبه بهم حاولوا دخول إسرائيل في شكل غير قانوني مستخدمين سيارة".
وأضاف أن "جنودا موجودين في المنطقة أوقفوا السيارة لتفتيشها، لكنها فرت وصدمت جنديا"، لافتا إلى أن الجنود أطلقوا النار في اتجاهها.
ويأتي ذلك في أجواء من التوتر الحاد بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، وخصوصا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.
وفي وقت سابق السبت، أفادت الشرطة الإسرائيلية أن إسرائيليا أصيب بجروح بالغة بعدما تعرض لهجوم طعنا في القدس الشرقية.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجريح يهودي متدين في العشرينات من عمره.
وتابعت الشرطة أن المشتبه به لاذ بالفرار بعد الهجوم، ولكن تم "تحييده" لاحقا، أي أن عناصر الشرطة أطلقوا عليه النار، في حي الشيخ جراح الفلسطيني.
ولم تدل الشرطة بمعلومات إضافية عن هوية المهاجم ولا عن حالته.
وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/إبريل.
هذه المداهمات، التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من 100 قتيل في الجانب الفلسطيني، في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 7 سنوات، وفق الأمم المتحدة.
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