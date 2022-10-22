اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الناتو وأوكرانيا وروسيا (أي ستوك)
الناتو وأوكرانيا وروسيا (أي ستوك)
روسيا و أوكرانيا

موسكو: الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة مع روسيا

مسؤول روسي: دول حلف شمال الأطلسي تفضل أن تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أشار كونستانتين فورونتسوف نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا.

وقال فورونتسوف، متحدثا في الأمم المتحدة في إطار الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "دول حلف شمال الأطلسي تفضل أن تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، ولكن، لا يمكنك إخفاء الحقيقة، فهذه الدول تتسابق في تقديم الدعم لنظام كييف، وتواصل إمداده بالأسلحة والذخائر، والمعلومات الاستخباراتية، وتدريب جنوده، وإدارة العمليات القتالية، وبالتالي هم يقتربون من خط الخطر الذي ينذر بالصدام العسكري المباشر مع روسيا".

الناتو: مستعدون لكافة الاحتمالات ولن نقبل تهديدات روسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الناتو: مستعدون لكافة الاحتمالات ولن نقبل تهديدات روسيا
على بعد 1000 كم من روسيا.. الناتو يبدأ تدريبات الردع النووي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا على بعد 1000 كم من روسيا.. الناتو يبدأ تدريبات الردع النووي

ولفت فورونتسوف إلى أنه وفقا لمعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، وصل إجمالي المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا إلى 42.3 مليار دولار، أكثر من نصفها من الولايات المتحدة.

وتابع: "تواصل واشنطن جنى الحصة الأكبر من المكاسب من استمرار إراقة الدماء، فهي التي تضطر الدول الأوروبية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا".

وأضاف، ينبغي التذكير بأن الإقراض الأمريكي لأوكرانيا، يتكون بنسبة 90 بالمئة من قروض لا يمكن لكييف تحملها، في الوقت نفسه هذا يتيح لواشنطن تشغيل مجمعها الصناعي العسكري، وتخفيف وطأة التضخم وخلق وظائف جديدة.

وتابع: يمكن القول بكل ثقة إن جزءا كبيرا من هذه الأسلحة يتم تداولها في "السوق السوداء"، التي يتجاوز حجم مبيعاتها الشهرية مليار دولار.

وخلص إلى القول إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من جانب دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "يجعلها متواطئة في العدوان على روسيا، وجرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي تمارسها كييف بحق المدنيين منذ ثماني سنوات... جميع المتورطين بالتأكيد ستتم محاسبتهم وسينالون العقاب الذي يستحقونه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
11 % من الفرنسيين يعانون نقصا في التغطية الصحية.. ما السبب؟ 11 % من الفرنسيين يعانون نقصا في التغطية الصحية.. ما السبب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط