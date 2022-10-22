ميلوني أول امرأة تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا
كما أدى اليمين الدستورية 24 وزيرا في حكومة ميلوني، 5 منهم من التكنوقراط، لا يمثلون أي حزب
أدت جورجيا ميلوني، السبت، اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا لتكون أول يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
جورجيا ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء #إيطاليا#العربية pic.twitter.com/GONJDyQnV7— العربية (@AlArabiya) October 22, 2022
وأدت ميلوني (45 عاماً) اليمين أمام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في مبنى القصر الرئاسي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.
وتعهدت ميلوني بأن تكون مخلصة للجمهورية الإيطالية وأن تعمل "من أجل مصالح الأمة حصرا".
ووقعت ميلوني على التعهد ووقع عليه أيضا الرئيس ماتاريلا، الذي يعمل، بصفته رئيسًا للدولة، كضامن للدستور الذي تمت صياغته في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب مباشرة، والتي شهدت زوال الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.
كما أدى اليمين الدستورية 24 وزيرا في حكومة ميلوني، 5 منهم من التكنوقراط، لا يمثلون أي حزب.
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