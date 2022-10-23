المجر تتوقع نهاية لأوروبا شبيهة بتفكك السوفيت!

خلال الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لانتفاضة المجر التي سُحقت، عقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مقارنة مبطنة بين الاتحاد السوفيتي السابق، الذي هاجم بلاده خلال ثورة عام 1956، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حالياً.

وقال أوربان في معرض حديثه الأحد، إن الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى كبح التراجع الديمقراطي في المجر سينتهي به المطاف مثل الاتحاد السوفيتي، والذي تفكك قبل أكثر من 3 عقود.

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حليف موسكو الأقرب

كما أكد في كلمة ألقاها أمام مجموعة مختارة من الضيوف في مدينة زالغيرسيغ الريفية غربي البلاد، على أن الاتحاد الأوروبي سيلقى بنهاية المطاف مصير أسلافه.

ويعدّ أوربان، أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي، وكان ضغط بقوة لعدم فرض بروكسل عقوبات على موسكو على الرغم من تصويته في نهاية المطاف لصالح جميع حزم العقوبات.

خطر خفض التمويل الأوروبي قائم

أتت هذه الكلمة في وقت يواجه فيه أوربان، الذي يصف حكومته بأنها "ديمقراطية غير ليبرالية"، خطر خفض تمويل الاتحاد الأوروبي لبلاده بسبب انتهاك الديمقراطية والفساد.

وفي محاولة لإنقاذ بعض التمويل، أقر البرلمان المجري تشريعا جديدا مؤخرا لمكافحة الكسب غير المشروع، إلا أن الدولة لا تزال تخاطر بخسارة تمويل بمليارات اليوروهات كعقاب على انتهاك الممارسات الديمقراطية، وهو الأمر الذي تسبب في ضعف العملة والاقتصاد مؤخرا.

يذكر أن غياب أوربان عن العاصمة خلال أحد أهم الأعياد الوطنية المجرية جاء في الوقت الذي تواجه فيه حكومته ضغوطا متزايدة بسبب موجة احتجاجات مستمرة ينظمها معلمون وطلاب.

ويطالب المعلمون بزيادة الأجور، وظروف عمل أفضل.

في حين يخطط المتظاهرون لتنظيم احتجاج آخر يوم الأحد في بودابست.