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لاجئون أوكرانيون فروا من ماريوبول في مايو الماضي باتجاه بولندا (رويترز)
لاجئون أوكرانيون فروا من ماريوبول في مايو الماضي باتجاه بولندا (رويترز)

بولندا تستقبل نحو 7 ملايين أوكراني منذ بداية الحرب

دبي - العربية.نت
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صرح حرس الحدود البولندي أن نحو 25600 أوكراني دخلوا الأراضي البولندية، أمس السبت.

كما أشار في بيان اليوم الأحد إلى ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و221 ألف شخص، بحسب مراسل العربية/الحدث.

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وكانت بولندا استقبلت، أمس السبت، نحو 28 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 25 ألفا و600 شخص للعودة إلى أوكرانيا ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5,41 مليون شخص، بحسب "إذاعة بولندا" الناطقة بالإنجليزية.

حزمة دعم للاجئين

يذكر أن بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم.

ويتم بموجب مشروع القانون منحهم إقامة قانونية في بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

ووفقاً لأحدث الاستفتاءات، يؤيد 79% من البولنديين استقبال لاجئين من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

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