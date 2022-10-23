سوناك أمّن 151 صوتاً من المحافظين.. وجونسون 75

يبدو أن الرياح في بريطانيا وضمن كواليس وأرجاء حزب المحافظين، تجري لصالح وزير المالية السابق ريشي سوناك، بوجه منافسه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

فقد أفاد موقع غيدو فاوكس الذي يتابع عن كثب عملية التزكيات في البلاد، اليوم الأحد بأن سوناك حصد حتى الآن 151 تأييداً، فيما حصل بوريس على 75 تزكية فقط. أما بيني موردونت، وزير الدولة السابقة لشؤون الدفاع فجمعت حتى الآن 28 تأييداً.

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103 لم يقرروا

في حين لا يزال 103 نواب من حزب المحافظين لم يقرروا مرشحهم بعد.

بالتزامن مع تلك المعطيات، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي دعمه لجونسون، بحسب ما أفادت فرانس برس.

في حين أكدت سويلا بريفرمان، وزيرة الداخلية السابقة، التي استقالت قبل أيام، دعمها لريشي.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر، بوقت سابق اليوم أيضا، أنه سيصوت لصالح سوناك

انقسام تاريخي في الحزب

تأتي تلك الأرقام بعدما أعلن ريشي رسمياً بوقت سابق اليوم ترشحه لزعامة الحزب على عكس بوريس، الذي أكد مقربون منه أمس أنه حاز على الأصوات الكافية للترشح والانتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات المقررة غداً، ألا وهي 110 تزكيات.

وكان سوناك وجه ضربة مؤلمة قبل أشهر لرئيس وزرائه السابق، إذ أُجبر بوريس على ترك منصبه في يوليو الماضي بعد أن أدت استقالة وزير المالية إلى تمرد أوسع نطاقا دفع وزراء الحكومة حينها إلى مغادرتها بشكل جماعي.

يشار إلى أن تلك المنافسة تتزامن مع انقسام تاريخي في الحزب، لم يشهده من قبل.

كما تتزامن مع وضع اقتصادي متأزم في البلاد، وسط تضخم عالمي كبير وارتفاع غير مسبوق بأسعار الطاقة.