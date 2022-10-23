شاهد لحظة اغتيال فلسطيني.. و"عرين الأسود" تتهم إسرائيل

مع تصاعد حدة التوتر الأمني في أراضي الضفة الغربية حيث تشهد الأراضي الفلسطينية اقتحامات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليات تنفذها الكتائب المسلحة الفلسطينية ضد الجنود والمستوطنين، أعلنت كتيبة فلسطينية مسلحة تطلق على نفسها لقب (عرين الأسود)، فجر الأحد، أن إسرائيل اغتالت أحد كوادرها في البلدة القديمة من نابلس.

وقالت المجموعة عبر صفحتها الرسمية على (تليغرام)، إن إسرائيل اغتالت الشاب تامر الكيلاني بعبوة متفجرة في دراجة نارية، أثناء مروره بحارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس، بمساعدة أحد السكان المحليين.

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كما أوضحت من خلال فيديو مصور أنه تم زرع العبوة المتفجرة في دراجة نارية، وتم تفجيرها أثناء مرور الكيلاني من المكان.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطة الفلسطينية أو من إسرائيل يؤكد الاغتيال حتى اللحظة.

يذكر أن مجموعة "عرين الأسود" الجديدة التي يتركز نشاطها في مدينة نابلس خاصة في منطقة حي الياسمينة أصبحت واحدة من أبرز المجموعات المسلحة في الضفة والتي لا تنتمي لأي فصيل سياسي واستطاعت أن تجند عشرات الشبان الفلسطينيين خلال الأشهر القليلة الماضية.

في المقابل، أصبح القضاء على هذه المجموعة أحد أبرز أهداف الجيش الإسرائيلي بسبب تأثيرها الشعبي.