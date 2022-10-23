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للمرة الثانية خلال أيام.. تحطم مقاتلة روسية ومقتل طياريها

العربية.نت -وكالات
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أفادت السلطات الروسية بمصرع طيارين في تحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية في مقاطعة اركوتسك في سيبيريا بشرق روسيا.

وكشف حاكم إركوتسك، إيغور كوبزيف أن الطائرة تحطمت فوق بناية سكنية في مدينة إركوتسك اليوم الأحد.

بدورها، أفادت وزارة الطوارئ بمصرع طيارين في تحطم مقاتلة "سو 30" خلال طلعة تدريبية في إركوتسك، منوهة بأن الحادث وقع في منطقة نوفو لينينو.

مبنى من طابقين

وأضافت الوزارة أن الطائرة تحطمت على منزل ذي طابقين في شارع بافيل كراسيلنيكوف حيث امتدت مساحة الحريق جراء التحطم إلى 200 متر مربع.

يشار إلى أن الحادثة هي الثانية في غضون ستة أيام، إذ تحطمت يوم الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي (سو-34) فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.

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