وزير دفاع روسيا يجري مكالمة ثانية مع نظيره الأميركي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تحدث مع نظيره الأميركي لويد أوستن اليوم الأحد، في ثاني مكالمة هاتفية بينهما خلال ثلاثة أيام.
فيما لم تقدم موسكو أي معلومات إضافية حول نتيجة المكالمة أو أي مجالات محددة ناقشت.
وكان الوزيران قد تحدثا سابقاً يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي. وفي وقت سابق اليوم، أجرى شويغو مكالمات مع وزراء دفاع بريطانيا وفرنسا وتركيا.
الوضع في أوكرانيا
في حين ناقش شويغو وأوستن خلال محادثة يوم الجمعة عدة قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الروسية.
وتعد مكالمة اليوم الثالثة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
يذكر أن العلاقات بين موسكو وواشنطن واصلت تدهورها منذ بداية العملية الروسية، بعدما كانت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وسط اتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وطرد دبلوماسيين.
وتنتقد روسيا بشكل خاص المساعدة العسكرية والمالية الأميركية الكبيرة لأوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع.
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