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الجيش الأوكراني في لوغانسك - رويترز
الجيش الأوكراني في لوغانسك - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تستعيد 4 قرى.. وتجبر القوات الروسية على التراجع

دبي - العربية.نت
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أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه طرد القوات الروسية من أربع قرى في شمال شرق البلاد، حيث تمكن عبر شن هجوم مضاد من استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في أيلول/سبتمبر.

وكتبت هيئة الأركان الأوكرانية على فيسبوك "بفضل عمليات ناجحة، طردت قواتنا العدو خارج قرى كارمازينيفكا ومياسوياريفكا ونيفسكي في منطقة لوغانسك ونوفوسادوفي في منطقة دونيتسك"، علما أنها كلها قرى متقاربة الواحدة من الأخرى.

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هجوم مضاد

يشار إلى أن روسيا تواجه حاليا هجوما مضادا أوكرانيا واسع النطاق في مناطق دونيتسك ولوغانسك بدونباس.

كما نددت "بارتفاع كبير" في القصف الأوكراني على مناطق روسية حدودية عدة بينها بيلغورود لكن أيضاً كورسك وبريانسك.

وأقيم خطا دفاع في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا لمواجهة هجوم محتمل للقوات الأوكرانية، على ما أعلن حاكم المنطقة رومان ستاروفويت الأحد.

إجلاء في خيرسون

وكتب ستاروفويت على تلغرام "هذا الأسبوع، اكتملت أعمال بناء خطي دفاع محصنين في منطقة كورسك"، مشيراً إلى أنه سيتم بناء خط دفاع ثالث بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأكد "نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم على أراضينا".

من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- رويترز)
من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- رويترز)

فيما تجري عمليات إجلاء إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر عند حدود خيرسون منذ الأربعاء في هذه المدينة المهددة بتقدم قوات كييف.

وخيرسون أول مدينة كبرى سيطرت عليها القوات الروسية عند بدء هجومها الذي أطلق في 24 شباط/فبراير.

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