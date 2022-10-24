البنتاغون: أوكرانيا لا تقوم ببناء قنبلة قذرة

أكد مسؤول عسكري كبير في البنتاغون الاثنين، أن أوكرانيا لا تقوم ببناء "قنبلة قذرة".

كما قال إن الولايات المتحدة لا تملك أي مؤشر على أن روسيا قررت استخدام أسلحة نووية أو كيميائية في أوكرانيا.

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وبين أن هناك سلسلة من الاتصالات تجري بين مسؤولي وزارة الدفاع والاطراف الروس والحلفاء والشركاء، بحسب ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث" في واشنطن.

مسيرات إيرانية

إلى ذلك، تحدث المسؤول الأميركي عن ما يجري ميدانياً، وأكد أن روسيا تتابع قصف البنية التحتية بما فيها شبكة الكهرباء في اوكراينا وتستعمل المسيرات الايرانية في حملتها.

وبين أن الروس بالاجمال يقومون ببناء خطوط دفاعية بما في ذلك نبش الخنادق، وهناك تحركات ونقل وحدات من القوات الروسية، مشيرا إلى أن الروس لديهم مشكلة حقيقية في ادارة معركة واسعة في اوكرانيا وفي توفير التدريب والعتاد للجنود.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الاوكرانيون سيتلقون منظومة ناماس خلال أسبوعين.

تقدم أوكراني

كما أكد أن الأوكرانيون يحققون تقدما في منطقة خاركيف ويقومون بهجوم على ثلاثة محاور من خيرسون.

يذكر أن خيرسون أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي، ما شكل دفعة معنوية قوية لموسكو.

كما أنها من ضمن الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها إلى روسيا، وبالتالي فإن سيطرة الأوكران عليها ثانية ستشكل صفعة مؤلمة للجيش الروسي وهيبته.

إلى ذلك، يتمتع هذا الإقليم بأهمية خاصة، إذ يضم سد محطة كاخوفكا لتوليد الكهرباء، وجسر أنتونوفسكي الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.

كذلك، يحمل موقع خيرسون الجغرافي أهمية استراتيجية، إذ تقع المدينة على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، ولها حدود برية مع القرم جنوباً، فيما تطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وبحر آزوف في الجنوب الشرقي.