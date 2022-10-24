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رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين (أ ب)
رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

الدوما: بايدن وزعماء أوروبا شركاء بالإرهاب النووي

دبي - العربية.نت
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اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء الاتحاد الأوروبي أصبحوا شركاء في الإرهاب النووي بدعمهم أوكرانيا ماليا وعسكريا.

كما اتهم على صفحته في موقع "تليغرام"، اليوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعطاء تعليماته للعلماء النوويين بصنع قنبلة نووية منخفضة القوة برعاية أميركية أوروبية.

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تأتي تصريحات المسؤول الروسي بعدما تصدرت "القنبلة القذرة" المشهد السياسي أمس، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني.

فقد أبدى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مخاوفه من استفزازات أوكرانية محتملة من ضمنها استخدام "قنبلة قذرة"، في إشارة إلى السلاح النووي منخفض القوة، أو ربما احتمال ضرب سد مائي في خيرسون قد يغرق المدينة برمتها، من أجل إلقاء اللوم على القوات الروسية.

رفض غربي

فيما رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة، محذرة موسكو من استخدام أي ذريعة لتصعيد النزاع.

كذلك رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية، وقال "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا: إن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن".

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع النزاع وجنوحه نحو منعطفات خطرة لا تحمد عقباها، لاسيما بعد أن لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية استعمال القنبلة الذرّية في خطاب متلفز بـ 21 أيلول/سبتمبر.

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