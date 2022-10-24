بالصور والأسماء… تعرف على رجالات "شي" الذين يحكمون الصين

في سابقة من نوعها، حظي الرئيس الصيني شي جينبينغ بفترة ولاية ثالثة لزعامة الحزب الشيوعي الحاكم، أمس الأحد، وشكل لجنة دائمة جديدة للمكتب السياسي للحزب ممن يدينون له بالولاء، مرسخاً موقعه كأقوى حاكم للبلاد منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ.

وتولى شي فترة ثالثة كرئيس للحزب الشيوعي دون تعيين خليفة واضح، وهي خطوة تقضي على جهود الحزب التي استمرت لعقود لضمان الخلافة المنتظمة للقيادة ومنع العودة إلى الديكتاتورية على غرار ماو.

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فيما هناك ثلة من الرجالات التي تحيط بالزعيم الصيني وتعاونه في الحكم، وهم أعضاء اللجنة الدائمة الجديدة التي ستكون على رأس النظام خلال السنوات الخمس المقبلة، ونذكر أدناه أبرز هؤلاء، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

لي تشيانغ

لي تشيانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، هو مساعد كبير سابق لشي، شغل منصب سكرتير الحزب الشيوعي للمركز المالي الشرقي لشنغهاي منذ عام 2017.

ومن المقرر أن يتولى "لي" منصبه كرئيس للوزراء في الربيع، باعتباره الزعيم الجديد في المرتبة الثانية في الصين.

فيما كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الحامي الرئيسي للرئيس الصيني، وأظهرت الترقية أن علاقتهما كانت سليمة وبرز ذلك في إغلاق ملف كورونا المثير للجدل لمدة شهرين في شنغهاي.

ويرى الكثير في مجتمع الأعمال أن "لي" زعيم حزب ليبرالي نسبياً يحب مناقشة الصفقات التجارية بدلاً من السياسة.

تشاو ليجي

في موازاة ذلك، هناك تشاو ليجي، البالغ من العمر 65 عاماً، والذي عمل سكرتيراً للجنة المركزية لفحص الانضباط، أعلى هيئة رقابة لمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي، خلال فترة شي الثانية كرئيس للحزب.

وتشاو اتخذ نهج عدم التدخل إلى حد كبير خلال فترة وجوده في المنصب وبالكاد شارك في اتخاذ القرارات بشأن التحقيقات.

في حين له والرئيس الصيني جذور عائلية في مقاطعة شنشي الشمالية، والتي كانت قاعدة قوة لوالد شي الراحل، والثوري شي تشونغ شون.

ويقضي الآن فترة ولايته الثانية في القيادة العليا للحزب، ومن المرجح أن يصبح تشاو المسؤول الأعلى في الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، المؤتمر الشعبي الوطني، في الربيع.

وانغ هونينغ

إلى ذلك، يعتبر وانغ هونينغ، البالغ من العمر 67 عاماً، كبير المنظرين السياسيين للحزب وعضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي منذ عام 2017.

وكان أكاديمياً سابقاً، وانضم إلى مكتب أبحاث السياسة الأعلى للحزب في عام 1995 وعمل كمستشار أول لثلاثة قادة صينيين، بما في ذلك شي.

يُنظر إليه على أنه شخصية بارزة بين المحافظين الجدد في الصين الذين يدافعون عن إقامة دولة قوية مركزية يمكنها فرض الاستقرار ومقاومة التأثيرات الليبرالية الغربية.

ومن المرجح أن يصبح وانغ المسؤول الأعلى في أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في الربيع.

تساي تشي

أما الشخصية الرابعة، فهي تساي تشي، البالغ من العمر 66 عاماً، شغل منصب رئيس الحزب الشيوعي في بكين قبل أن ينضم إلى القيادة العليا. وقضى عقوداً في العمل مع شي في مقاطعتي Fujian وZhejiang.

كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن القومي في عام 2014، وهي وكالة على المستوى الوطني أنشأها الرئيس الصيني.

وكان تساي مسؤولاً أيضاً عن إطلاق حملة في عام 2017 لطرد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ضواحي بكين ولم يكن لديهم إقامة محلية.

فيما يبدو أنه سيتولى المسؤولية عن جهاز الدعاية والرقابة التابعين للحزب.

دينغ شيوشيانغ

والشخصية الخامسة هي دينغ شيوشيانغ، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو رئيس أركان الرئيس الصيني ومساعده منذ فترة طويلة.

منذ عام 2017، شغل منصب مدير المكتب العام للجنة المركزية، وهو جهاز قوي يتعامل مع تدفق المستندات والجدولة والأمن لكبار قادة الحزب.

وغالباً ما يرافق الزعيم الصيني في رحلات رسمية، وكان ثاني أصغر عضو في المكتب السياسي المنتهية ولايته.

في حين أمضى دينغ الجزء الأكبر من حياته المهنية في شنغهاي كمهندس من خلال التدريب، حيث عمل تحت قيادة شي في عام 2007 كرئيس حزب البلدية.

ومن المحتمل أن يصبح نائب رئيس مجلس الدولة الأول في الصين في الربيع.

لي شي

ونختم مع شخصية لي شي، البالغ من العمر 65 عاماً، وهو الرئيس الجديد للجنة الانضباط العليا بالحزب الشيوعي.

خلال فترة شي الثانية كأمين عام، كان "لي" رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ، المركز الصناعي في جنوب الصين الذي ساعد في تعزيز المعجزة الاقتصادية للبلاد.

فيما بدأ حياته المهنية كسكرتير لمحارب ثوري كان له علاقات وثيقة مع عائلة شي.

كانت بدايات حياته المهنية في مقاطعات غانسو وشنشي الفقيرة، حيث عمل والد شي الراحل كزعيم ثوري.

يذكر أن اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي، عينت بعد إدخال تعديلات واسعة عليها، شي جينبينغ (69 عاما) لولاية ثالثة من خمس سنوات، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس/آذار 2023.