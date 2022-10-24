بريطانيا ترجح: لهذا تستخدم موسكو المسيرات الإيرانية

مع استمرار الاتهامات الغربية لروسيا باستعمال الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع لاستهداف مواقع في أوكرانيا، وعلى الرغم من النفي الروسي والإيراني على السواء، رجحت بريطانيا أن يكون السبب افتقار موسكو للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 October 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rWoxv4qHni — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 24, 2022

فقد أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل استخدام طائرات مسيرة إيرانية‭‭ ‬‬الصنع لمهاجمة أهداف في أنحاء الأراضي الأوكرانية.

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بديل للأسلحة الدقيقة؟!

كما أضافت في منشور على تويتر أن موسكو تستخدم على الأرجح تلك المسيرات من طراز شاهد-136 لاختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية وكبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا والتي أصبحت نادرة.



إلا أنها وصفت الجهود الأوكرانية لاحتواء هذه المسيرات بالناجحة.

وكانت كييف أكدت برسالة إلى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن موسكو حصلت على طائرات "مهاجر" و"شاهد" التي تصنعها شركة "قدس للطيران" في إيران.

كما شددت حينها على أن تلك الشركة تخضع لعقوبات تجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، لافتة إلى أن روسيا تنتهك بالتالي هذا الحظر الدولي بتعاملها مع شركة قدس.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أبلغت أوكرانيا مراراً وتكراراً عن هجمات روسية على مدنها باستخدام طائرات شاهد -136 الإيرانية بدون طيار، الأمر الذي نفته طهران وموسكو.