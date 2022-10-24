بعد أول لقاء.. ماكرون: سنعمل مع ميلوني بحوار وطموح

وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، بالعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، بـ"حوار وطموح"، وذلك بعد بضع دقائق من أول لقاء بينهما في روما.

En Européens, en pays voisins, en peuples amis, avec l’Italie nous devrons poursuivre tout le travail engagé. Réussir ensemble, avec dialogue et ambition, nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples. Notre première rencontre à Rome, @GiorgiaMeloni, va dans ce sens. pic.twitter.com/njWFLo97b9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

وقبيل هذه التغريدة، وجه الرئيس الفرنسي الشكر إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، عبر تويتر أيضا، ناشرا صورة تجمعه بالمدير السابق للمصرف المركزي الأوروبي.

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وأدت ميلوني، زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا، السبت، اليمين الدستورية رئيسة للوزراء، وتعهدت بالعمل عن قرب مع شركائها الدوليين رغم تباين وجهات نظر حلفائها في الائتلاف.

"مستعدة للعمل مع الناتو"

وردا على رسالة تهنئة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ غردت ميلوني "أنا على استعداد للعمل مع الناتو، هذا أكثر من مجرد تحالف عسكري: إنه حصن من القيم المشتركة لن نتوقف عن الدفاع عنه".

والرئيس الفرنسي هو أول مسؤول أجنبي يلتقي رئيسة الحكومة الايطالية بعد تسلّمها منصبها الأحد.

رسالة طمأنة

فيما حاولت جورجيا ميلوني وهي أول امرأة تتبوأ رئاسة الوزراء في بلادها، طمأنة شركاء روما الأوروبيين متحدثة عن ارتباطها بحلف شمال الأطلسي وتصميمها على دعم أوكرانيا.

يأتي تعيينها الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في منصب نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية، وجانكارلو جاورجيتي وزيراً الاقتصاد وهو ممثل الجناح المعتدل في حزب "الرابطة"، بمثابة إشارة مطمئنة لبروكسل.