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بوريس جونسون (فرانس برس)
بوريس جونسون (فرانس برس)

جونسون ينسحب من سباق الترشح لزعامة حزب المحافظين

دبي - العربية.نت
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في مفاجأة مدوية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، ليل الاثنين، الانسحاب من سباق الترشح على زعامة حزب المحافظين.

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"الترشح لن يكون صائبا"

وقال جونسون: "حصلت على أصوات كافية لكنني توصلت إلى استنتاج مفاده بأن ترشحي لن يكون أمرا صائبا".

وأضاف: "أفضل ما أقوم به حاليا هو عدم الاستمرار في الترشح وأتعهد بتقديم الدعم لمن ينجح. أثق بأن لدى الكثير لتقديمه ولكن ببساطة هذه لن تكون الخطوة الصحيحة".

الباب مفتوح أمام ريشي سوناك

بانسحاب جونسون، يبقى الباب مفتوحا أمام وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، الذي يقود الترشيحات بين نواب حزب المحافظين، مع 144 مؤيدا.

ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في دخول السباق تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة 2 ظهر الاثنين.

يشار إلى ليز تراس أجبرت على الاستقالة، بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب، بسبب الاضطرابات التي سببتها سياساتها في الأسواق المالية.

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