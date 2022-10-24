حملة موردونت: مستمرة بالسباق وستحصد الأصوات اللازمة للفوز

أكد المتحدث باسم حملة المرشحة البريطانية بيني موردونت، اليوم الاثنين، أنها ستحصد الأصوات اللازمة للترشح لزعامة الحزب الحاكم في بريطانيا (حزب المحافظين).

كما قال إنها "واحدة من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل، وهي مستمرة بالسباق وكسب التأييد"، بحسب ما نقلت رويترز

مادة اعلانية

وتابع "بيني تحدثت إلى زملائها من جميع أنحاء الحزب، وهي ستحصد الأصوات اللازمة للفوز"، مشيرا إلى أنها حصلت على دعم 90 نائبا لزعامة حزب المحافظين حتى الآن.

هذا وتحتاج موردونت للحصول على تزكية ما لا يقل عن 100 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.

دخول السباق

وكانت وزيرة الدفاع السابقة أعلنت رسميًا دخولها السباق على قيادة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء متعهدة بالفوز في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان ليز تراس استقالتها.

وتعد موردونت أحد مؤيدي الخروج من الاتحاد (بريكست)، وعملت في بداية حياتها السياسية لجعل حزب المحافظين أكثر جاذبية للناخبين الشباب. ودخلت البرلمان للمرة الأولى عام 2010 بعد فوزها بمقعد دائرة بورتسموث نورث الانتخابية عن حزب المحافظين.

كما تولت حقيبة المجتمعات الصغيرة عام 2014، وباتت أول سيدة تشغل منصب وزيرة دفاع بريطانيا عام 2019.

ثم كلفتها تيريزا ماي عقب توليها السلطة عام 2016 بحقيبة وزارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن بوريس جونسون أقالها بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزراء، لتأييدها منافسه جيرمي هانت خلال الصراع على قيادة الحزب عام 2019.