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فولوديمير زيلينسكي يتحدث في كييف يوم 11 يوليو (رويترز)
فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية- رويترز)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: موسكو طلبت 2000 طائرة مسيرة من إيران

دبي- العربية.نت
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في تكرار لاتهامات بلاده السابقة، أكد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، مجدداً أن روسيا تشتري السلاح من إيران.

وقال في تصريحات اليوم الاثنين، إن موسكو طلبت 2000 طائرة مسيرة من طهران، بحسب ما نقلت فرانس برس.

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من المخابرات

كما أوضح أن هذا الرقم مستقى من المخابرات، قائلا: "تقديرات المخابرات تشير إلى أن القوات الروسية طلبت نحو ألفي درون إيرانية انتحارية".

إلى ذلك، انتقد حياد إسرائيل حيال هذا "التحالف الروسي-الإيراني" في أوكرانيا، بعد أن رفضت تزويد بلاده بأنظمة متطورة مضادة للطائرات.

درون إيرانية (رويترز)
درون إيرانية (رويترز)

وكان الجيش الأوكراني أعلن في العاشر من الشهر الجاري (أكتوبر 2022) أن سلسلة من الهجمات الروسية طالت عشرات المدن من ضمنها كييف، تمت عبر طائرات درون إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

فيما نفت موسكو في السابق، الاستعانة بمسيرات إيرانية، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

يشار إلى أنه على الرغم من النفي الروسي والإيراني على السواء، إلا أن قضية المسيرات هذه دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية الأسبوع الماضي.

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