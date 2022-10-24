سفينة تصل النقطة الساخنة.. تبادل القذائف بين الكوريتين

أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية أعيرة تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر الاثنين بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت تقارير بأن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3,42 صباحا.

مادة اعلانية

أعيرة تحذيرية

لكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية أعيرة تحذيرية، وفق ما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، بحسب يونهاب.

في المقابل، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي إن بيونغ يانغ أطلقت عشر قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 0515 صباحا تقريبا (2015 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية في نحو الساعة 0350 صباحا.

"حذرنا الأعداء"

وأضاف في بيان "حذرنا مرة أخرى بشدة الأعداء الذين قاموا باستفزازات بحرية بالإضافة إلى إطلاق نيران مدفعية وبث بمكبرات الصوت عبر الحدود"، وفق يونهاب.

فيما تعتبر الحدود البحرية نقطة ساخنة، وكانت مسرحا لاشتباكات عدة بين الكوريتين على مر السنين.

قصف مدفعي

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعي أثارت استفزت كوريا الجنوبية واليابان وأثارت قلق حلفائهما الغربيين.

وكثفت بيونغ يانغ تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخرا، حيث قالت سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.

يأتي تبادل إطلاق النار التحذيري الاثنين في اليوم نفسه الذي تزور فيه نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان اليابان وتجري محادثات ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية، في إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.