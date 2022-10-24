اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)
من خيرسون جنوب أوكرانيا (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

سلطات خيرسون تشكل ميليشيا محلية.. وتدعو الرجال للانضمام

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما أطلقت نداءات متكررة للسكان في المدينة الجنوبية الأوكرانية، أعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، اليوم الأحد، تشكيل ميليشيا محلية للدفاع عن المنطقة ضد القوات الأوكرانية.

كما أشارت في بيان إلى أن جميع الرجال الباقين في المدينة يستطيعون الانضمام إلى تلك القوات الإقليمية، بحسب ما نقلت رويترز.

حاكم خيرسون: الجيش الروسي سيقاتل حتى الموت العرب والعالم روسيا و أوكرانيا حاكم خيرسون: الجيش الروسي سيقاتل حتى الموت

انتكاسات روسية

أتت تلك الخطوة، بعدما شهدت القوات الروسية انتكاسات في الجنوب الأوكراني والشرق خلال الأيام الماضية، لاسيما في خيرسون.

إذ وصف الجنرال سيرغي سوروفكين، الذي كُلف بإدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سابقاً، الوضع في هذا الإقليم بالسيئ جداً.

وأمس، أكد معهد دراسات الحرب، وهو مؤسسة أبحاث عسكرية مقرها في الولايات المتحدة، أن موسكو سحبت كافة ضباطها من المدينة، تاركة مجموعات قليلة الخبرة.

iStock موقع خيرسون على الخريطة (تعبيرية من أيستوك)
iStock موقع خيرسون على الخريطة (تعبيرية من أيستوك)

أول مدينة أوكرانية

يذكر أن خيرسون أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي، ما شكل دفعة معنوية قوية لموسكو.

كما أنها من ضمن الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها إلى روسيا، وبالتالي فإن سيطرة الأوكران عليها ثانية ستشكل صفعة مؤلمة للجيش الروسي وهيبته.

إلى ذلك، يتمتع هذا الإقليم بأهمية خاصة، إذ يضم سد محطة كاخوفكا لتوليد الكهرباء، وجسر أنتونوفسكي الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.

كذلك، يحمل موقع خيرسون الجغرافي أهمية استراتيجية، إذ تقع المدينة على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، ولها حدود برية مع القرم جنوباً، فيما تطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وبحر آزوف في الجنوب الشرقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلمة أفغانية تلمع الأحذية في شوارع كابل بعد طردها من التدريس معلمة أفغانية تلمع الأحذية في شوارع كابل بعد طردها من التدريس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط