سلطات خيرسون تشكل ميليشيا محلية.. وتدعو الرجال للانضمام

بعدما أطلقت نداءات متكررة للسكان في المدينة الجنوبية الأوكرانية، أعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، اليوم الأحد، تشكيل ميليشيا محلية للدفاع عن المنطقة ضد القوات الأوكرانية.

كما أشارت في بيان إلى أن جميع الرجال الباقين في المدينة يستطيعون الانضمام إلى تلك القوات الإقليمية، بحسب ما نقلت رويترز.

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انتكاسات روسية

أتت تلك الخطوة، بعدما شهدت القوات الروسية انتكاسات في الجنوب الأوكراني والشرق خلال الأيام الماضية، لاسيما في خيرسون.

إذ وصف الجنرال سيرغي سوروفكين، الذي كُلف بإدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سابقاً، الوضع في هذا الإقليم بالسيئ جداً.

وأمس، أكد معهد دراسات الحرب، وهو مؤسسة أبحاث عسكرية مقرها في الولايات المتحدة، أن موسكو سحبت كافة ضباطها من المدينة، تاركة مجموعات قليلة الخبرة.

أول مدينة أوكرانية

يذكر أن خيرسون أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع النزاع في 24 فبراير الماضي، ما شكل دفعة معنوية قوية لموسكو.

كما أنها من ضمن الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها إلى روسيا، وبالتالي فإن سيطرة الأوكران عليها ثانية ستشكل صفعة مؤلمة للجيش الروسي وهيبته.

إلى ذلك، يتمتع هذا الإقليم بأهمية خاصة، إذ يضم سد محطة كاخوفكا لتوليد الكهرباء، وجسر أنتونوفسكي الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.

كذلك، يحمل موقع خيرسون الجغرافي أهمية استراتيجية، إذ تقع المدينة على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف، ولها حدود برية مع القرم جنوباً، فيما تطل على البحر الأسود في الجنوب الغربي، وبحر آزوف في الجنوب الشرقي.