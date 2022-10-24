غانتس يكرر: لن نسلح كييف ومستعدون لتزويدها بأنظمة إنذار

مجددا، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لكنه أكد في ذات الوقت إمكانية تزويد كييف بنظام إنذار مبكر للتحذير من الضربات القادمة، مثل تلك المستخدمة في بلاده.

وكرر غانتس في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم الاثنين، رفض تل أبيب تزويد كييف بأسلحة.

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ويستخدم نظام الإنذار الإسرائيلي مزيجا من أجهزة الرادار والأجهزة الكهروضوئية للكشف عن إطلاق القذائف والصواريخ والطائرات المسيّرة، وتصنيف حجمها والتهديد الذي تمثله، وتحديد المناطق المعرضة للخطر على الخريطة.

القبة الحديدية

والأسبوع الماضي، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لكنه أكد في ذات الوقت إمكانية تزويد كييف بنظام إنذار مبكر.

فبعد إعلان كييف أنها ستقدم طلباً رسمياً لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية مثل القبة الحديدية، استبعد غانتس في حديث لسفراء دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، مثل هذه الخطوة.

وقال، وفقا لبيان صادر عن مكتبه إن "بلاده تنتهج سياسة دعم أوكرانيا من خلال الدعم الإنساني وتزويدها بأنظمة إنقاذ الأرواح ومعدات دفاعية"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

كما أضاف أن إسرائيل لن تنقل أنظمة الأسلحة إلى القوات الأوكرانية بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية، لافتاً إلى أنها ستواصل دعمها في حدود إمكاناتها.

أزمة مع موسكو

وطلب مسؤولون أوكرانيون كبار من إسرائيل إرسال أنظمة دفاعها الصاروخي، وخاصة القبة الحديدية، في خطابات عامة وفي محادثات خاصة مع صانعي القرار في تل أبيب، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

لكن تجنبت إسرائيل حتى الآن تقديم مساعدة عسكرية مباشرة إلى كييف – لا أسلحة هجومية ولا تكنولوجيا دفاعية متقدمة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، في محاولة لتجنب إثارة أزمة مع موسكو.