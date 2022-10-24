لافروف: مجلس الأمن سيناقش أمر "القنبلة القذرة" الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين أن مجلس الأمن سيناقش خلال أيام ما وصفه بإعداد أوكرانيا "لاستفزاز باستخدام القنبلة القذرة".

وقال إن نفي الغرب سعي كييف لتصنيع قنبلة قذرة "لا أساس له".

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يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد الكرملين أن ما وصفه بالتهديد الأوكراني بشأن "القنبلة القذرة" حقيقي، قائلا "الأمر متروك للغرب فيما إذا كانوا يريدون تصديق ذلك أو لا".

تغطي بولندا

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية، أن أوكرانيا "دخلت المرحلة الأخيرة من صنع تلك القنبلة"، منبهة إلى أنه في حال تفجيرها، فإن المواد المشعة قد تغطي بولندا.

كما أوضحت أنه في حال انفجار "القنبلة القذرة"، ستنتشر المواد المشعة في الغلاف الجوي إلى مدى يصل 1500 كيلومتر.

في المقابل، أكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك اليوم، رفضها لتلك المزاعم، محذرة موسكو من استخدام أي ذريعة لتصعيد النزاع.

وصممت القنبلة القذرة لتلويث منطقة واسعة بمواد مشعة، ما يجعلها خطرة على المدنيين، إلا أنها لا تنطوي على انفجار نووي، بحسب ما أفادت فرانس برس.

فهي مزيج من المتفجرات، مثل الديناميت، مع مسحوق مشع أو كريات. عندما يتم تفجير الديناميت أو المتفجرات الأخرى، يحمل الانفجار مواد مشعة إلى منطقة واسعة.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع النزاع وجنوحه نحو منعطفات خطرة لا تحمد عقباها، لاسيما بعد أن لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية استعمال القنبلة الذرية في خطاب متلفز بـ 21 أيلول/سبتمبر.

حيث أكد حينها أنه مستعد لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانته ضد الغرب، إذا ما مس أي تهديد أمن وأراضي بلاده، في إشارة فسرها العديد من الخبراء الغربيين على أن المقصود بها الأسلحة النووية التكتيكية.