الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس.. ويقتل 3 فلسطينيين ويصيب 19

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب 19 آخرين ثلاثة منهم في حالة خطرة في عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لوسط مدينة نابلس، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

ولم تعلن الوزارة أسماء القتلى، في حين أكدت مصادر محلية لوكالة فرانس برس أن الجيش الاسرائيلي لا زال يحاصر عدة أماكن في المدينة حيث تُسمع انفجارات بين الحين والآخر.

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3 قتلى

من جهته، قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، "إن الطواقم الطبية تعاملت مع 3 قتلى و19 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابات خطيرة".

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس.

انفجارات في عدة أحياء

فيما ذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

كما أفادت بأن ذلك أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

ومنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة لنقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال اقتحام المدينة.