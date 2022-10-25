روسيا لا تأمل بتحول إيجابي للعلاقات مع بريطانيا في عهد سوناك
أصبح سوناك أصغر رئيس وزراء لبريطانيا منذ قرنين بعدما خلف ليز تراس في المنصب
قالت روسيا الثلاثاء إنها لا ترى سببا لتوقع حدوث تحسن في العلاقات مع بريطانيا في عهد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "في الوقت الحالي لا نرى ما يدعو للأمل في حدوث أي تغييرات إيجابية في المستقبل المنظور".
وأضاف "لا تزال روسيا منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات. لكن ليس على حساب مصالحنا".
وأصبح سوناك أصغر رئيس وزراء لبريطانيا منذ قرنين بعدما خلف ليز تراس في المنصب اليوم الثلاثاء.
وتعد بريطانيا واحدة من أكثر دول الغرب الداعمة لكييف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وسوناك هو ثالث رئيس وزراء لبريطانيا منذ ذلك الحين.
وأبدى المسؤولون الروس ارتياحهم لرحيل تراس وسلفها بوريس جونسون. وقالوا مرارا إنهم لا يرون أي احتمال لتحسن العلاقات بين لندن وموسكو، بغض النظر عمن يشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني.
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