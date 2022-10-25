دعوات أوروبية للتبرع لكييف.. وزيلينكسي يطالب بـ38 مليار دولار

حثت المفوضية الأوروبية الثلاثاء دول الاتحاد الأوروبي وشركاته على التبرع بمزيد من المال والعتاد لدعم قطاع الطاقة الأوكراني، الذي دمرت الصواريخ الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة ما يزيد عن ثلثه.

وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون: "جوهر الأمر يتمثل في حماية ورعاية الآلاف وعشرات الآلاف من الأسر والمستضعفين والأطفال وكبار السن قبل هذا الشتاء المقبل".

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وأضافت بعد اجتماع لوزراء الطاقة في لوكسمبورغ، أن المحولات وأنظمة فصل الدوائر الكهربائية وخطوط الكهرباء الأوكرانية دُمرت مما تسبب في انقطاع التيار، مضيفةً: "الأمر عاجل".

وقالت إنه من الواضح أن ثمة حاجة إلى تبرعات أكثر من التبرعات التي جمعت والتي تبلغ قيمتها 20.5 مليون يورو (20.43 مليون دولار). وحثت الجهات الخاصة، مثل الشركات، على التبرع بالمزيد أيضاً.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في دولته.

وطالب زيلينكسي المجتمع الدولي ببذل جهود مالية لتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار، بسبب الحرب.

وقال زيلينسكي في اتصال فيديو: "في هذا المؤتمر بالذات ينبغي اتخاذ قرار بشأن مساعدة تغطي عجز ميزانية أوكرانيا في العام المقبل" مضيفاً "إنه مبلغ كبير جداً، عجز بقيمة 38 مليار دولار".

من ناحيته قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون "مهمة جيل" يتعين أن تبدأ على الفور، حتى وإن تواصلت الحرب.

ورأى أن المسألة "ليست أقل من وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد والعشرين، مهمة جيل يجب أن تبدأ الآن".