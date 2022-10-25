زلزال قوي يهز شمال الفلبين

ضرب زلزال قوي شمال الفلبين في وقت متأخر الثلاثاء، لكن المسؤولين قالوا إنه لا يتوقع حدوث أضرار جسيمة، ولم يتم إصدار تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه على عمق 16.2 كيلومتر تحت سطح الأرض على بعد 11 كيلومترا من منطقة دولوريس بجزيرة لوزون.

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وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يصدر أي تحذير.

شعر الناس بالزلزال في منطقة واسعة بشمال لوزون، لكن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قال إنه لا يتوقع أي أضرار كبيرة.

ويقع الأرخبيل الفلبيني على "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تقع على طول معظم حافة المحيط الهادئ، حيث تحدث العديد من الانفجارات البركانية والزلازل، ما يجعل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم.

في يوليو، تسبب زلزال قوته 7 درجات في انهيارات أرضية وألحق أضرارا بالمباني في شمال الفلبين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وقتل زلزال بقوة 7.7 درجة ما يقرب من ألفي شخص في شمال الفلبين عام 1990.