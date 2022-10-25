زيلينسكي: روسيا تستخدم 400 مسيرة إيرانية لمهاجمة كييف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تستخدم نحو 400 مسيرة إيرانية في هجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في 10 أكتوبر أن سلسلة من الهجمات الروسية طالت عشرات المدن من ضمنها كييف، تمت عبر طائرات درون إيرانية الصنع من طراز شاهد-136، أطلقت من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم.

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فيما نفت موسكو في السابق، الاستعانة بمسيرات إيرانية، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.

وأيضا، أنكرت إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

يشار إلى أنه على الرغم من النفي الروسي والإيراني على السواء، إلا أن قضية المسيرات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية.

والثلاثاء، دعا زيلينسكي المشاركين في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، إلى الالتزام بتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الذي انعقد، الثلاثاء، في برلين: "في هذا المؤتمر بالذات نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن المساعدة في تغطية عجز ميزانية العام المقبل لأوكرانيا".

وأضاف أنه بالنسبة لبلاده "هذا مبلغ كبير للغاية، إنه عجز قدره 38 مليار دولار".

ويضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.46 مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد قمة للدول الـ 27.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر في بروكسل: "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارًا للعام المقبل، وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة"، مضيفة: "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الأوكرانية أعلنت أن اقتصاد البلاد انكمش بنحو 30٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، بسبب تداعيات الهجوم الروسي.