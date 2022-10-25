سوناك يلتقي الملك تشارلز اليوم ليبدأ مهمته الصعبة كرئيس للوزراء

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالملك تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم إعلانه رئيسا للوزراء، وذلك بعد أن أعلن حزب المحافظين انتخابه زعيما للحزب.

من جهته قال سوناك في أول تصريحات تحدث بها لأعضاء الحزب بعد انتخابه إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية، وأكد أن اختيار الوزراء لن يكون معتمدا على الأسماء وكل أجنحة الحزب ستكون في الحكومة.

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وقد فاز ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، ليكون بذلك أول رجل من أصول هندية يتولى هذا المنصب.

وأعلن رئيس لجنة 1922 غراهام برايدي نتائج الترشيحات، وأكد أن اللجنة تسلمت ترشيح واحد فقط، بعد أن انسحبت موردونت من سباق الترشح قبل دقائق من إقفال باب الترشيحات، وقالت موردونت إنها تدعم سوناك زعيما للحزب ورئيسا لوزراء البلاد.

وفي أول رد فعل على فوز سوناك، اعتبر حزب العمال المعارض ان سوناك وضع مصلحة حزبه فوق مصلحة البلاد، ودعا إلى إجراء انتخابات عامة فورا.

هذا ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار سوناك كأوّل رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا بأنّه "إنجاز رائد".

وقال بايدن خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة حلول عيد هندي إنّ تولي سوناكّ الذي يتحدّر من اصول هندية رئاسة الوزراء في بريطانيا "أمر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، وله أهميته".

المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أعلنت من جانبها أنّ الرئيس الأميركي سيجري في الأيّام المقبلة محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد سوناك.