الأولى بهذا المستوى منذ سنوات.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزور تركيا

يجري وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، هي الأولى بهذا المستوى بين البلدين منذ سنوات.

وسيجري غانتس محادثات رسمية غدا الخميس مع نظيره التركي خلوصي أكار، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة التركية أنقرة، وذلك بعد الاستقبال الرسمي باستعراض حرس الشرف، والذي سينظم للوزير الإسرائيلي من طرف نظيره التركي.

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وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال في وقت سابق إنه "سيقيم الوضع العام مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس"، وذلك خلال الزيارة المرتقبة للأخير، إلى أنقرة.

وأضاف الوزير التركي أن "زيارة غانتس إلى تركيا ستكون الأولى من نوعها بهذا المستوى، منذ سنوات".

وتابع: "سياساتنا وآراؤنا واضحة..الجمهورية التركية دولة تمارس سياسة شفافة للغاية، هذا ما سنوضحه لهم، وسنرى ما الذي ستجلبه لنا المرحلة القادمة وفق المستجدات المرتقبة".

ورغم أن العلاقات التركية الإسرائيلية، قد شهدت في السنوات الماضية ما وصف بـ"القطيعة الديبلوماسية"، إلا أن العلاقات الاقتصادية فيما بين البلدين، قد تطورت في نفس الفترة بشكل كبير.