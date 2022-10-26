العثور على مهاجرين مكبلين وآخرين مصابين بجروح في اليونان

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية الثلاثاء العثور على ثلاثة مهاجرين "مكبلين" و"أربعة آخرين مصابين بجروح" في جزيرة ليسبوس اليونانية ببحر إيجيه، أحد منافذ المهاجرين واللاجئين للدخول الى أوروبا.

هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للضرب وفقاً لشهاداتهم، عثر عليهم الخميس فريق من منظمة "أطباء بلا حدود" بعد تلقي "بلاغ رسمي بشأن مجموعة أشخاص وصلوا حديثاً" إلى ليسبوس وهم "بحاجة إلى علاج عاجل"، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان.

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وقال تيو دي بياتسا منسق المنظمة في ليسبوس في البيان: "مع اقترابنا، سمعنا صرخات.. عندما وصلنا وجدنا 22 شخصاً. كانوا جميعهم يبكون".

وتابع المسؤول: "تم تكبيل ثلاثة أشخاص بشدة بقطع من البلاستيك. وأصيب أربعة بجروح".

وبحسب شهادات المهاجرين، فإن "الإصابات نجمت عن عنف مجموعة من الأشخاص غادروا المكان قبل وصول" العاملين في المنظمة.

وقالت المنظمة غير الحكومية أنها أبلغت الشرطة على الفور بهذا الحادث وتولت نقل المصابين إلى المستشفى لمتابعة علاجهم.

ولم تعلق الحكومة اليونانية بعد على هذا الحادث.

ودعت منظمة "أطباء بلا حدود" السلطات اليونانية إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان تلقي الأشخاص استقبالاً آمناً وحماية وتدابير اللجوء".

وتوجه منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام اتهامات الى اليونان، التي تشهد مراراً إساءة معاملة للمهاجرين واللاجئين وتعمد لإبعاد الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها من تركيا المجاورة للذهاب الى أوروبا الغربية.

ولطالما نفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها ملزمة ضمان "أمن حدودها التي هي أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي" في شرق المتوسط.

وأعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي أن هذه السياسة الصارمة أدت إلى "انخفاض كبير" في عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان.