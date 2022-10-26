خفر السواحل الإيطاليون ينقذون أكثر من 1100 مهاجر وينتشلون جثتين

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية الأربعاء أنها أنقذت أكثر من 1100 مهاجر على متن زورقين بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء في البحر المتوسط، كما تم انتشال جثتين.

تتعلق عمليات الإنقاذ هذه بقاربين واجها صعوبات أبلغت عنهما الثلاثاء جمعية "ألارم فون" (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية.

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وغادر القاربان الساحل الليبي في شكل متزامن، بحسب المنظمة.

وأضافت جمعية "ألارم فون" أنه: "قيل لنا إن أحدهما يقل نحو 700 شخص والثاني نحو 650 شخصًا. ورد أن شخصًا توفي ولم تعد المحرّكات تعمل"، داعية إلى "عملية إنقاذ طارئة".

وبحسب خفر السواحل، أنقذت سفينتهم "ديسيوتي" 416 شخصًا من القارب الأول بينما أقل زورق دورية إسباني 78 آخرين.

كما تم إنقاذ القارب الثاني خلال الليل وأنقذت أربع وحدات تابعة لخفر السواحل الإيطاليين ما مجموعه 663 شخصًا وانتشلت جثتين.

تعهّدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء "وقف الهجرة غير الشرعية (من إفريقيا) ووضع حد للاتجار بالبشر" في البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الداخلية الجديد ماتيو بيانتيدوسي في اليوم نفسه إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود لعام 2019 أطلقها ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، ونائب رئيس الوزراء في حكومة ميلوني الحالية.

ورأى بيانتيدوسي أن السفن "لا تتماشى مع روح اللوائح الأوروبية والإيطالية" بشأن أمن الحدود، مشيرًا إلى أنه يدرس ما إذا كان سيحظر دخولها إلى المياه الإيطالية.