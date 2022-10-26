استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل حكومي

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، إن وزراء الحكومة الأردنية وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري، هو الثالث من نوعه منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عامين.

وأفاد التلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أن الوزراء تقدموا باستقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل.

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وتشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (53 عاما) في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويعود آخر تعديل حكومي إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وشمل 8 وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت 50 مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن كلفة الاستضافة فاقت 12 مليار دولار/ بحسب فرانس برس.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات، وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وتسلم الخصاونة مهمته في ظروف استثنائية لم يشهد لها العالم مثيلا لعقود خلت، تتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، كما وصفها العاهل الأردني في كتاب تكليف رئيس الحكومة.

ووُلد الخصاونة، الحائز على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب الأردني، في 27 كانون الثاني/يناير 1969 وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.

وهو يحمل درجة الدكتوراه في القانون من لندن سكول أوف إيكونومكس في العاصمة البريطانية لندن، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من كلية سواس جامعة لندن، ودرجة ماجستير في القانون الدولي سكول أوف إيكونومكس في العاصمة البريطانية لندن.

وشغل الخصاونة منصب وزير دولة للشؤون الخارجية 2016-2017، ووزير دولة للشؤون القانونية 2017-2018.