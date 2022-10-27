أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.. روسيا تشكو أميركا رسمياً

على الرغم من مرور 8 أشهر على أول اتهام وجّهته روسيا لأميركا بتمويل برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بعدما أكدت أنها عثرت على أدلة في مختبرات أوكرانية، عقب العملية العسكرية هُناك، عادت موسكو وجدد الأمر اليوم.

فقد أعلنت وزراة الخارجية الروسية، أنها طالبت مجلس الأمن الدولي بإطلاق تحقيق أممي في ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

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وشددت في بيان الخميس، أنه لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي في أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار.

وأضافت أن الهدف من الأبحاث هو تطوير آلية نشر خفي لمسببات أمراض فتاكة، وفق البيان.

ليست أول مرة

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم موسكو أميركا بمثل هذه الأفعال، فبعيد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأت أواخر شباط/فبراير، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتمويل برنامج أسلحة بيولوجية، موجهة هذه الاتهامات مرارا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

كما سبق لها أن اتهمت الولايات المتحدة عام 2018 بإجراء تجارب بيولوجية سرا في مختبر في جورجيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى تسعى مثل أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

في حين نفت الولايات المتحدة وأوكرانيا وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في البلاد.

القنبلة القذرة

يذكر أن هذه التطورات أتت بينما كررت روسيا خلال الأيام القليلة الماضية، أمام مجلس الأمن الدولي اتهاماتها لأوكرانيا بتصنيع "قنبلة قذرة".

وقالت أيضاً إنها تشكك في قدرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إثبات عكس ذلك.

في حين نفت كييف تلم الإدعاءات تماماً، وهدد الغرب روسيا في حال استعمالها كسياسة لتبرير التصعيد خلال الفترة القادمة.