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منشآت البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا تضررت بسبب القصف الروسي - رويترز

بعد قصف روسي جديد.. أوكرانيا تفرض قيودا لاستهلاك الكهرباء

دبي - العربية.نت
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بعد قصف روسي جديد طال البنية التحتية للطاقة في البلاد، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية الخميس، أن استهلاك الكهرباء سيخضع لمزيد من القيود في المناطق الواقعة في وسط أوكرانيا.

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وقال كيريلو تيموشينكو عبر "تلغرام"، "من أجل تفادي الوقف الكامل (للإمدادات) في وسط (البلاد)، اضطرّ قطاع الطاقة إلى فرض قيود أكثر صرامة" على استهلاك الكهرباء.

كما أشار إلى أنّ هذه القيود ستطال العاصمة كييف وتشيرنيغيف وتشيركاسي وجيتومير، من دون أن يحدّد ما إذا كانت الضربات قد تسبّبت في وقوع ضحايا.

خطوة إلزامية

من جهتها، أوضحت الشركة المشغّلة "أوكرينيرغو" أنّ "مثل هذه الإجراءات تسمح لشركات الطاقة بإصلاح المنشآت المتضرّرة بسرعة والحفاظ على التوازن في نظام" إنتاج الكهرباء.

كذلك، دعا حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا السكان إلى "الاستعداد لانقطاعات طارئة للتيار الكهربائي لفترة غير محدّدة" وإلى "استهلاك الكهرباء باعتدال".

وقال "هذه خطوة إلزامية من أجل استقرار الوضع".

منشآت البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا تضررت بسبب القصف الروسي - رويترز
منشآت البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا تضررت بسبب القصف الروسي - رويترز

وتشهد العاصمة منذ عدّة أيام انقطاعاً للتيار الكهربائي لفترة أربع ساعات يومياً بالتناوب بين الأحياء.

ومنذ أكثر من أسبوعين، كثفت روسيا ضرباتها للشبكة الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير ثلث قدرتها على الأقل، قبل الشتاء.

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