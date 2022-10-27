زاخاروفا: الغرب حول أوكرانيا إلى مختبر للأسلحة الحديثة

مع مواصلة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، من أجل صد القوات الروسية، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يختبر الأسلحة الحديثة على الأراضي الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن "الغرب حول الأراضي الأوكرانية إلى مختبر للأسلحة الحديثة".

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كما دعت الدول الغربية إلى التأثير على كييف من أجل التخلي عن مغامرة استخدام القنبلة القذرة.

إلى ذلك، اعتبرت أن الغرب يسعى لجمع أموال من أجل دعم أوكرانيا عبر مصادرة الأرصدة الروسية المجمدة في الخارج.

الابتزاز النووي

أما عن احتمال اندلاع مواجهة نووية، فاتهمت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسعي إلى بدء مواجهة نووية في العالم.

ورأت أن كييف قد تستخدم الابتزاز النووي للحصول على المزيد والمزيد من المساعدات المالية والعسكرية من الغرب.

"أوامر واشنطن"

من جهته، اتهم الكرملين السلطات الأوكرانية بالانسحاب من محادثات السلام في مارس الماضي "بناء على أوامر" واشنطن.

وزعم ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة اليوم الخميس، أن "نص الاتفاق بين البلدين كان جاهزًا، لكن الجانب الأوكراني اختفى فجأة، ليعلن لاحقا أنه لم يعد يرغب في مواصلة المفاوضات" .

كما أردف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر في حينه أن "هذا الرفض للاتفاق جاء بشكل واضح بناء على أوامر من واشنطن".

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على الأراضي الأوكرانية طوت شهرها الثامن، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحل بل على العكس.

فقد استؤنف التصعيد العسكري لا سيما في الجنوب والشرق الأوكراني بين الطرفين.

فيما كثفت الدول الغربية دعمها العسكري لكييف، بعد أن فرضت ولا تزال آلاف العقوبات على روسيا طالت مختلف القطاعات، كما جمدت الملايين من الأرصدة الروسية في الخارج.