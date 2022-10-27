اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ماريا زاخاروفا (رويترز)
ماريا زاخاروفا (رويترز)

زاخاروفا: الغرب حول أوكرانيا إلى مختبر للأسلحة الحديثة

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع مواصلة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، من أجل صد القوات الروسية، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يختبر الأسلحة الحديثة على الأراضي الأوكرانية.

تلوث منطقة واسعة بمواد مشعة.. ما هي القنبلة القذرة؟ العرب والعالم تلوث منطقة واسعة بمواد مشعة.. ما هي القنبلة القذرة؟

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن "الغرب حول الأراضي الأوكرانية إلى مختبر للأسلحة الحديثة".

كما دعت الدول الغربية إلى التأثير على كييف من أجل التخلي عن مغامرة استخدام القنبلة القذرة.

إلى ذلك، اعتبرت أن الغرب يسعى لجمع أموال من أجل دعم أوكرانيا عبر مصادرة الأرصدة الروسية المجمدة في الخارج.

الابتزاز النووي

أما عن احتمال اندلاع مواجهة نووية، فاتهمت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسعي إلى بدء مواجهة نووية في العالم.

ورأت أن كييف قد تستخدم الابتزاز النووي للحصول على المزيد والمزيد من المساعدات المالية والعسكرية من الغرب.

القنبلة القذرة- نووي (تعبيرية من آيستوك)
القنبلة القذرة- نووي (تعبيرية من آيستوك)

"أوامر واشنطن"

من جهته، اتهم الكرملين السلطات الأوكرانية بالانسحاب من محادثات السلام في مارس الماضي "بناء على أوامر" واشنطن.

وزعم ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة اليوم الخميس، أن "نص الاتفاق بين البلدين كان جاهزًا، لكن الجانب الأوكراني اختفى فجأة، ليعلن لاحقا أنه لم يعد يرغب في مواصلة المفاوضات" .

كما أردف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر في حينه أن "هذا الرفض للاتفاق جاء بشكل واضح بناء على أوامر من واشنطن".

يذكر أن العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على الأراضي الأوكرانية طوت شهرها الثامن، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر للحل بل على العكس.

فقد استؤنف التصعيد العسكري لا سيما في الجنوب والشرق الأوكراني بين الطرفين.

فيما كثفت الدول الغربية دعمها العسكري لكييف، بعد أن فرضت ولا تزال آلاف العقوبات على روسيا طالت مختلف القطاعات، كما جمدت الملايين من الأرصدة الروسية في الخارج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لبنان يعيد المهاجرين السوريين لبلادهم.. ومنظمات حقوقية: العودة قسرية لبنان يعيد المهاجرين السوريين لبلادهم.. ومنظمات حقوقية: العودة قسرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط