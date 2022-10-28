أوكرانيا.. إربين بلا إنترنت وغارقة في الظلام

أفاد مراسل العربية اليوم الجمعة، بتأثر محطة توليد الطاقة الكهربائية الرئيسية في منطقة إربين شمال كييف مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل كما انقطعت خدمة الإنترنت بسبب الاستهدافات الروسية المستمرة.
وأكد مسؤول كبير، أمس الخميس، أن كييف وأربع مناطق أخرى قد تضطر إلى قطع إمدادات الكهرباء لفترة أطول مما كان مخططا له بعد الضربات الروسية.
زيلينسكي وسط الظلام
فيما وقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الظلام، بجانب حطام طائرة مسيرة أسقطتها قواته، ليلقي خطابه الليلي المصور.
واعتبر زيلينسكي في خطابه بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء "لن تنال من الروح المعنوية للشعب الأوكراني".
استهداف البنية التحتية للطاقة
وكانت القوات الروسية قد أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، ما تسبب في أضرار كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات البلدات، وفق ما أفادت رويترز.
يذكر أن الرئاسة الأوكرانية كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن القصف الروسي، دمّر في أسبوع واحد 30% من محطات الطاقة في البلاد، ما تسبب بانقطاع "هائل" للتيار الكهربائي في مختلف المناطق.
فيما كثفت القوات الروسية خلال الفترة الماضية هجماتها الصاروخية على الأراضي الأوكرانية، بعد أن أطلقت كييف هجوماً مضاداً لاسيما في البلدات جنوباً وشمال شرق البلاد، من أجل استعادتها من قبضة الروس.
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