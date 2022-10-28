أول لقاء مباشر بين ميلوني وقادة الاتحاد الأوروبي

ستلتقي رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم، ومن بينهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دين لايين، حسبما أكد الجانبان الجمعة.

وستجتمع ميلوني، الذي فاز حزبها "إخوة إيطاليا" في الانتخابات الشهر الماضي، بـ"قادة المؤسسات الأوروبية" الخميس القادم، على ما أعلن حزبها في روما فيما أكد متحدث باسم المفوضية في بروكسل اللقاء مع فون دير لايين.

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أول لقاء

وسيكون الاجتماع أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ تنصيب ميلوني بعد الفوز التاريخي لحزبها اليميني المتشدد والمشكك في الاتحاد الأوروبي "إخوة إيطاليا" في الانتخابات الشهر الماضي.

فيما تعد حكومة ميلوني التي تضم حزب "الرابطة" المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني، الحكومة الأكثر يمينية التي تتسلم السلطة في روما منذ الحرب العالمية الثانية.

"رابطة دول ذات سيادة"

وذكرت رئيسة الوزراء البالغة 45 عاما بأنها ستدافع بشكل أقوى عن مصالح إيطاليا في الاتحاد الأوروبي الذي تعتبره رابطة لدول ذات سيادة أكثر من كونه اتحادا سياسيا.

لكن في أول خطاب لها أمام البرلمان الثلاثاء، شددت ميلوني على أنها ترى إيطاليا "بالكامل جزءا من الاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى أن هدفها لا يتمثل بـ"إبطاء أو تخريب التكامل الأوروبي"، بل جعله أكثر فعالية في التعامل مع الأزمات.

"تعاون بناء"

وبعد تنصيب مليوني السبت الماضي، أكدت فون دير لايين بأنها تتطلع إلى "تعاون بنّاء" مع الحكومة الجديدة.

وفي الأسبوع الذي يعقب لقاء بروكسل، ستحضر ميلوني اجتماعا لرؤساء الدول في مؤتمر "كوب" الذي تنظمه الأمم المتحدة من أجل المناخ في مصر في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما ستحضر قمة لقادة مجموعة العشرين مقررة في بالي في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب الجدول الذي نشره مكتبها.