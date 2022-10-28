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من القصف الروسي على زابوريجيا - رويترز

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز مي-8 في زابوريجيا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية "نوفوترويتسكويه" بمقاطعة زابوريجيا.

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وأعلن المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية قصفت 4 مواقع قيادة تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق قرى "ستيبوفايا نوفوسيلوفكويه" بمنطقة خاركوف، و"كولوديزي" في دونيتسك، و"تريفونوفكا" و"أندرييفكا" بمنطقة خيرسون، وكذلك 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران ونقاط تمركز للأفراد والمعدات العسكرية في 186 مقاطعة أوكرانية.

كما قال إن القوات الأوكرانية نفذت هجمات على مواقع الوحدات الروسية في محور كوبيانسك في اتجاه قريتي "نيكولايفكا" و"أورليانكا" بمنطقة خاركيف، مؤكدا أنه تم صد جميع الهجمات، ومقتل نحو 60 من العسكريين والمسلحين الأوكرانيين، وتدمير دبابة و6 مدرعات و3 شاحنات صغيرة.

كذلك فقد أصابت ضربات الطيران الروسي مؤسسة دفاعية أوكرانية لإنتاج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات والبارود للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق المتحدث.

أيضا أكد تدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاع الجوي الروسي في منطقتي خيرسون ودونيتسك، وإسقاط 6 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأميركية.

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